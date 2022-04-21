Lincoln Star Concept — таким будет будущее марки

Компания Lincoln представила концепт беспилотного электрического кроссовера

Lincoln продемонстрировал дальнейшее направление развития бренда на примере электрического концепта Star. Облик шоу-кара разработан командой под руководством главного дизайнера Ford Энтони Ло.

Дизайн новинки называют следующим этапом развития корпоративного стиля Quiet Flight. У Lincoln Star обтекаемые линии кузова и минималистично оформленный интерьер. Но главная его особенность — обилие подсветки. У «Звезды» подсвечены колесные арки, контур крыши, сиденья, двери и практически все декоративные элементы.

Шоу-кар построен на новой электрической платформе, которая позволяет проектировать модели с задним- и полным приводом и системами автономного управления. На их наличие указывает прячущееся в переднюю панель рулевое колесо и поворачивающиеся на 180 градусов передние сиденья. Во втором ряду установлены кресла с выдвижными подставками для на ног с выдвижными ящичками для хранения сменной обуви.

Также в задней части салона имеются отдельные дисплеи для пассажиров и ниша для охлаждения напитков. Управление вынесено на рулевое колесо и небольшой центральный дисплей. Всю переднюю панель занимает большой изогнутый дисплей, на который выводится вся основная информация.

Доступ к салон открывают широкие распашные двери без средней стойки. Оригинально подошли в Lincoln к решению вопроса багажа. Помимо традиционного заднего багажного отделения у концепта есть и переднее. Оно расположено под открывающимся вертикально вверх капотом. Нижняя секция с псевдорешеткой радиатора выдвигается вперед, как обычный ящик в шкафу. Крышка заднего багажного отделения открывается, как в стандартном автомобиле. Нижняя часть опускается и трансформируется в «скамейку».

Еще одна «фишка» концепта — система Rejuvenation moods («Настроение омоложения»), которая «настраивает» автомобиль в зависимости от времени суток: автоматически изменяет уровень освещения, звука и запах в салоне. Всего предусмотрено три режима: Coastal Morning («прибрежное утро»), Mindful Vitality («жизненная сила») и Evening Chill («вечерняя прохлада»).

К 2026 году Lincoln планирует выпустить четыре новых электромобиля. Все они получат «звездные» имена. Первый серийный электрокроссовер представят в конце 2022 года. По предварительным данным, это будет люксовая версия Ford Mustang Mach-E. Что касается Lincoln Star, то в серию он не пойдет, но некоторые решения шоу-кара будут применены в новых автомобилях марки.