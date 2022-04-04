Литовские журналисты передали Украине 33 автомобиля

Граждане Литвы продолжают помогать Украине в противостоянии российским оккупантам. Ранее активисты передали ВСУ партию подготовленных к войне квадроциклов, а теперь отправили нашим бойцам 33 автомобиля.

Все эти машины были собраны Литовским клубом журналистов (LJA), который инициировал акцию «Подари автомобиль Украине». По словам президента организации Валдаса Валюкявичюса, желающих передать свои транспортные средства украинской армии было очень много. Некоторым пришлось отказать, так как предпочтение отдавали машинам с хорошей проходимостью (пикапам, внедорожникам, минивэнам)

«Анонсированная кампания в автосообществе получила действительно широкий резонанс. К примеру, гонщик Ауримас Онушкявичюс, имеющий собственный транспортный бизнес, предложил бесплатно перевезти автомобили, предназначенные для борьбы с агрессором в Украине. К тому же же наше сообщение дошло и до финских СМИ, поэтому к нам звонят не только литовцы, но и финны, которые хотят подарить украинцам свои автомобили», – рассказал Валюкявичюс.