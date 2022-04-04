Когда о новом Maybach остается только мечтать

Люксовые автомобили закончатся в России в ближайшие два месяца

В России настают времена, когда о новом автомобиле премиум-класса остается только мечтать. Дилеры предупреждают россиян о дефиците роскошных автомобилей на фоне экономических санкций, введенных Европейским Союзом, США и Японией в ответ на военную агрессию против Украины. Запасы на складах закончатся уже в ближайшие месяцы, а новых поставок не будет.

Например, последние двадцать Mercedes-Maybach S-Class будут распроданы уже через месяц или два и это несмотря на то, что ценник седана стартует от 50 миллионов рублей. Несколько лучше ситуация с санкционными Audi, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Land Rover и Porsche. В среднем осталось по пятьдесят автомобилей каждой марки. Больше всего Mercedes-Benz, меньше всего — Jaguar. Запасы популярных у россиян Porsche и Infiniti составляют примерно около ста единиц.

По мнению экспертов, в течение 1-1,5 года с российского рынка уйдет половина дилеров. Понимая такую перспективу, продавцы и далее продолжат поднимать ценники. Рост может составить 200% к уровню начала 2022 года. Прайс на некоторые модели BMW, Audi и Mercedes-Benz уже вырос в три раза. И причина не только в курсе рубля, а в осознании того, что поставки новых автомобилей не предвидятся, как минимум до конца 2022 года. Не исключено, что их не будет и в 2023 году, а возможно, и в последующие годы. Тенденция стремительного роста цен на автомобили премиум-класса коснется и вторичного рынка.

Конечно, россияне могут покупать заветные люксовые машины в Армении и Казахстане. Сигналом о том, что россияне пользуются этой лазейкой, станет увеличение квот на поставки армянскими и казахскими дилерами. Это может повлечь за собой соответствующую реакцию со стороны ЕС, США и Японии.