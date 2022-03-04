Массовая эвакуация – правила для тех, кто выезжает на личном транспорте

На территории Украины продолжается массовая эвакуация мирных жителей. Тысячи человек уже выехали в западную часть страны (этот регион сейчас самый безопасный) или в Европу. Многие беженцы передвигаются на личных автомобилях, что в сложившихся условиях не очень безопасно. Для того, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать несколько несложных правил.

Несмотря ни на что, следует в точности выполнять установленные правила дорожного движения. Ведь в плотном трафике даже малейшее нарушение может привести к масштабной аварии. Следите не только за дорожным полотном и основным потоком машин, а и за встречной полосой, а также обочиной. Некоторые водители, стараясь проскочить быстрее, едут по этим частям дороги, а затем пытаются вклиниться обратно. Здесь важно вовремя оттормаживать, чтобы пропустить нетерпеливых автомобилистов.

Также не стоит быть самонадеянным и ехать за рулем без отдыха сутками. Тем более, что в сплошном потоке транспорта усталость приходит гораздо быстрее. По возможности нужно меняться каждые два часа. Если же в машине больше нет человека, который умеет водить, – делайте остановки. Особенно это касается темного времени суток. Лучше остановиться на ночлег в отеле или гостевом доме, чтобы полностью восстановиться и отправиться в путь с новыми силами.

Не стоит забывать и о собственных эмоциях. Ведь переживания и агрессия в сторону других автомобилистов ни к чему хорошему не приведет. Вы перестанете держать под контролем ситуацию и можете влететь в выбоину, повредив машину или спровоцировать аварию. Так что в сложных условиях рекомендуем быть максимально собранными.