Mercedes-Benz приостановил продажи культового G-class

Когда возобновят прием заказов – неизвестно

Mercedes-Benz G-class находится на рынке больше сорока лет (производство началось в 1979 году) и завоевал статус культовой модели. Спрос на внедорожник всегда был высоким, а в 2021 году копании и вовсе удалось установить рекорд, реализовав 41 174 единицы модели. Несмотря на такой ажиотаж, производитель закрыл прием заказов на Гелендваген.

Как утверждают в компании, это вынужденная мера, так как очередь за внедорожником растянулась более чем на год. А учитывая нехватку микрочипов, то сроки ожидания могут и вовсе достичь двух лет. Именно поэтому Mercedes прекратил прием заказов на актуальный G-class. Когда производитель снова откроет возможность подачи заявки на эту модель, неизвестно.

По данным издания Automobilwoche, прием заказов в Германии прекратили еще 17 января. Однако дилеров производитель заранее не предупредил, а просто поставил перед фактом. Теперь они вынуждены предлагать клиентам выставочные образцы из шоу-румов. Конечно же это сказалось на стоимости, которая сразу же стала выше. плюс исчезли любые скидки. Скорее всего аналогичная ситуация будет и в других странах, где есть представительства компании.

Напомним, что в конце 2022 года, Mercedes-Benz намерен презентовать обновленный Гелендваген. Старт его продаж намечен на начало 2023-го. К тому же, в 2024 году планируют запустить производство G-класса с электрическим приводом, который будет предлагаться параллельно с топливной версией легендарного внедорожника. Для этого компании нужно увеличить мощности и расширить производственную линию. Возможно и этот фактор вынудил ее прекратить прием заказов на внедорожник.