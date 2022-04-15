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В Украину приехала партия специального медицинского транспорта
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В Украине резко сократилось количество АЗС
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Рус Укр
Автоцентр Новости Мобилизация не коснется строителей дорог - Кубраков

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    Мобилизация не коснется строителей дорог - Кубраков
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