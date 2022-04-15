Мобилизация не коснется строителей дорог - Кубраков

В Украине, в рамках программы «‎Большое строительство»‎, обновили и построили более 14 тысяч км дорог. Также было восстановлено множество инфраструктурных объектов. Однако война, которую развернула РФ против нашей страны, ударила именно по этим объектам, нанеся им колоссальный урон.

Как заявил в интервью изданию НВ министр инфраструктуры Александр Кубраков, на восстановление всех дорог, мостов и других объектов потребуется несколько лет. Для этого нужно не только финансирование, а и рабочая сила. Поэтому не исключено, что мужчин призывного возраста будут бронировать от службы в ВСУ.

«‎Я думаю, что для части людей будет бронирование. Так же, как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они также столкнулись с этой проблемой, когда есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно доставлять продукты, но нет водителей», – заявил Кубраков.