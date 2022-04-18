МВД открывает сервисные центры в Киеве и Сумской области – адреса

Министерство внутренних дел Украины продолжает открывать сервисные центры для предоставления услуг гражданам страны. Они работают почти во всех регионах, где не ведутся активные боевые действия.

С сегодняшнего дня, 18 апреля, снова открывают свои двери СЦ МВД в Киеве, Глухове и Конотопе. Речь идет об отделениях по следующим адресам:

№ 8041 – г. Киев, ул. Победы, 20 – тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41;

№ 8042 – г. Киев, ул. Туполева, 19 – тел. (044) 374-80-42;

№ 5941 – Сумская область, г. Глухов, ул. Индустриальная, 19А – тел. (05444) 2-24-70;

№ 5942 – Сумская область, г. Конотоп, ул. Выровская, 19А, – тел. (05447) 2-63-36.

Список всех открытых в Украине сервисных центров МВД и их график работы можно посмотреть по ссылке.