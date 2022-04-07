На дороги Киева вернулись пробки – люди едут домой

Киевскую область освободили от оккупантов. Несмотря на то, что в некоторых городах продолжают проводить зачистки, а также сохраняется угроза обстрелов, люди начали массово возвращаться домой. В результате, в Киеве и на подъездах к столице Украины образовались внушительные пробки.

Как утверждает мэр Киева Виталий Кличко, за последние несколько дней число автомобилей увеличились в 5-6 раз. Так как на блокпостах проводится проверка всех машин бойцами ТРО, военными и полицейскими, то людям приходится стоять в пробках по несколько часов. Однако их это не огорчает, так как это дорога домой, а не в эвакуацию. Но руководство города просит тех, что еще не отправился в дорогу, не торопиться и еще немного подождать.

«Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными – не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Водителей прошу соблюдать правила дорожного движения, потому что в городе много блокпостов и блоков на дорогах. Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины. Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям. Поэтому продолжаем защищать столицу. Работать. Помогать тем, кому нужна помощь и поддержка. Вместе выстоим и победим! Слава нашим Вооруженным Силам! Слава Украине!», – резюмировал Виталий Кличко.