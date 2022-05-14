На продажу выставили 20-летний электрический Toyota RAV4

Японская марка продала чуть более 300 таких кроссоверов

На торговой онлайн-площадке Craigslist появилось объявление по продаже уникального Toyota RAV4 с электрической силовой установкой. Выставленный на продажу автомобиль — один из 2500 экспериментальных электрических кроссоверов, выпущенных в 1997-2003 годах. Из них только 328 продали через розничную сеть, остальные в основном оказались в автопарках. Причем приобрести электрическую версию кроссовер могли только жители Калифорнии.

Конкретно этот Toyota RAV4 EV был собран в 2002 году. У автомобиля кузов цвета Millennium Silver и серый салон. За кроссовер с пробегом 155 тысяч километров продавец просит 11 995 долларов. Это примерно четверть его стоимости с конвейера. В 1997 году электрический RAV4 оценивался в 42 тысяч долларов.

Кроссовер укомплектован одним электродвигателем с постоянным магнитами, который приводит переднюю ось. Отдача агрегата — 67 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Тяговая батарея — никель-металлогидридная емкостью 27,4 кВтч. Запас хода — от 129 до 193 км в зависимости от условий вождения.

Оснащение включает 16-дюймовые колеса, антиблокировочную систему тормозов с рекуперативной функцией, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, электрические стеклоподъемники и замки, климат-контроль с функцией таймера предварительного нагрева/охлаждения, мощный тепловой насос и AM/FM/CD стерео.

В объявлении продавец отметил наличие царапин на бамперах, кузове и пластиковых элементах салона, а также дыру в напольном коврике со стороны водителя. Но эти небольшие недостатки компенсируют два дополнительных лобовых стекла, запасные тормозные колодки и роторы, зарядные кабели, одно рабочее и два нерабочих зарядных устройства.