Новости «Настоящая» Lada появится через два года, но это не точно

Выход в серию откладывается из-за проблем с поставками импортной электроники

В России начался новый этап импортозамещения, который коснулся, в том числе и российского автопрома. Как оказалось, русская «Лада» далеко не «чистокровка» и без импортной электроники выпускаться не может.

Локальное производство электронных компонентов для обновленной Lada Vesta планируют наладить в Удмуртии. Как заявил вице-премьер республики Константин Сунцов, это «точно» произойдет в ближайшие два года. По словам топ-чиновника, остается решить вопрос, как «затащить» эти комплектующие на завод.

Из-за экономических санкций наших европейских и американских партнеров российский автопром переживает не лучшие времена в своей истории. Тотальная зависимости от иностранных комплектующих заставила остановиться многие производства страны-агрессора, в их числе и АвтоВАЗ. С начала марта заводы концерна в Тольятти и Ижевске, на которых собирают Lada Granta и Lada Niva Legend, останавливались уже несколько раз. Причина — проблемы с поставками компонентов для электронных систем ABS и динамической стабилизации.