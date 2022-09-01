КАСКО від ARX отримало золоту нагороду Finawards

Підбито підсумки FinAwards 22 – щорічної премії фінансових порталов “Мінфін” та Finance.ua, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших ТОП менеджерів фінансових компаній.

ARX отримало Золоту нагороду Finawards у сегменті КАСКО



Компанія ARX вже понад 13 років лідирує саме у цьому сегменті страхування. Клієнтам пропонується 5 видів КАСКО, щоб кожен вибрав найкращу пропозицію для себе. ARX також пропонує цілодобову підтримку, а також телеврегулювання, тобто врегулювати страховий випадок можна без візиту до офісу.

Крім того, ARX – єдина компанія в Україні, яка має сервіс зворотного зв’язку Тransparent Customer Feedback або TCF. Цей сервіс дозволяє клієнтам негайно після врегулювання оцінити якість послуг компанії за 5-зірковою шкалою. Відгуки з’являються на сайті компанії у режимі реального часу. Впливати на відгуки, модерувати, маніпулювати даними неможливо, тому що адмініструє процес збору та перевірку відгуків незалежна компанія eKomi, яка базується в Німеччині, та є європейським лідером у галузі роботи зі зворотним зв’язком клієнтів.

За липень 2022 рівень ТСF досяг 98 % – це найвищий рівень за час існування сервісу.

ARX працює з першого дня війни, врегулюючи страхові випадки навіть за кордоном. Загалом у липні 2022 клієнти компанії отримали страхові виплати по КАСКО на суму близько 71 млн гривень, включаючи особливо крупну, на суму 1 млн 359 тисяч 906 грн

Попри воєнний стан, реєстрація збитків відбувається у звичайному режимі шляхом звернення на нашу гарячу лінію та у чати Telegram та Viber цілодобово, також в мобільному додатку MyARX.