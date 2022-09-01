Рус Укр
Новинка
Tesla обновила электрический тягач Semi
Новости
Національна мережа АЗК UPG розпочала продаж високооктанового бензину upg100
Кроки до перемоги
Президент ФК «Рух» передал ВСУ военные грузовики (видео)
Кроки до перемоги
На передовой засветились датские БТР М113
Новые авто
Обзор электромобиля со скромным названием «Чемпион мира»
Мото
Отреставрирован уникальный спортивный мопед отечественного производства
Новости
Пряма трансляція світової прем'єри Skoda Vision 7S
Обзор
На украинских дорогах замечена редкая малолитражка с кузовом Pininfarina
Событие
В Украине продают уникальный тягач МоАЗ-6014
Кроки до перемоги
На передовой засветились датские БТР М113
Дороги
В Сумской области восстановили автомобильный мост, который избавит от объезда в 70 км
Новости
Новейший Nissan Z побывал в ДТП, не успев покинуть дилерский центр (видео)
Запчасти
Renault Trucks открывает завод запчастей для повторного использования
Событие
ZF покажет новые технологии для грузовиков с автономным управлением
Детский транспорт
Для прогулок и не только: топ практичных колясок которые можно купить в Украине
Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
Событие
Аграрии Киевской области получили мощный автопоезд-зерновоз
Событие
Супер-вместительный зерновоз отправился хмельницким аграриям
Безопасность
Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
Безопасность
На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Рус Укр
Автоцентр Новости КАСКО від ARX отримало золоту нагороду Finawards

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    КАСКО від ARX отримало золоту нагороду Finawards
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