Сделка «за рубль» — Renault передает свою долю «АвтоВАЗа» российской стороне

Французская Группа оставляет за собой право обратного выкупа пакета акций в течение 5-6 лет

Renault Group передает свою долю «АвтоВАЗа», а это 68% процентов акций концерна, российскому институту НАМИ, занимающемуся разработками в области автомобилестроения. В Минпромторге России договор с Renault называют сделкой «за рубль», подчеркивая, что о национализации активов компании речь не идет.

Что касается компании «Автофармос» (с 2014 года ЗАО «Рено Россия»), основанной французами в 1998 году совместно с правительством Москвы, то она будет передана последней. Доля Renault в капитале компании составляет 100%. Из-за войны России против Украины завод в Москве был остановлен 23 марта 2022 года решением совета директоров Renault Group.

По состоянию на 2019 год на предприятии собирали автомобили Renault Duster, Renault Kaptur, Renault Arkana и Nissan Terrano. На тот момент уровень локализации производства составлял 70%. Новый владелец планирует использовать завод для производства «других автомобилей».

Renault Group официально зашла в Россию в 1992 году. Тогда был открыт первый московский офис компании. За эти годы французская Группа стала одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России и одним из основных инвесторов в российский автопром. Компания полностью или частично владеет заводами в Ижевске, Тольятти и Москве. Российский рынок является для Renault Group вторым по объему продаж после Франции. В 2021 году французы продали в России 482 тысячи автомобилей, на 39 тысяч меньше, чем на родине.