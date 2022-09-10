Новая Toyota Tundra прошла американские краш-тесты

Пикап получил наивысшую оценку за безопасность — Top Safety Pick+

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) протестировал полноразмерный рамный пикап Toyota Tundra нового поколения (XK70). Автомобиль проверили на:

фронтальный удар на 64 км/ч с перекрытием 25%;

фронтальный удар на 64 км/ч с перекрытием 40%;

боковой удар (на скорости 60 км/ч в левый бок автомобиль ударяет тележка с барьером общим весом 1896 кг).

Также пикап прошел стендовые испытания кресел (имитация удара сзади), тест на прочность крыши при опрокидывании и проверку работы системы автоматического экстренного торможения перед автомобилями и пешеходами.

За пассивную безопасность пикап нового поколения получил оценку «хорошо». Также на «хорошо» оценили свет фар с проекционными блоками, тогда как в комплектации с блоками рефлекторного типы оценка была «приемлемо». Но особых похвал заслужила система автоматического экстренного торможения: «превосходная» — в дневных условиях и «продвинутая» — в сумерках. Общая награда пикапа Toyota Tundra нового поколения — Top Safety Pick+, то есть высший рейтинг безопасности.

Toyota Tundra третьего поколения (XK70) официально представили 21 сентября 2021 года на выставке Motor Bella. Серийное производство пикапа стартовало в декабре того же года на заводе в Сан-Антонио, Техас. В основе модели лежит фирменная модульная архитектура TNGA-F, которая также используется Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX.

На американском рынке пикап доступен в двух модификациях: с 3,5-литровым бензиновым Twin-Turbo V6 (389 л.с., 649 Нм) и с гибридной силовой установкой i-Force, в которой ДВС дополнен электромотором. Совокупная отдача системы — 437 л.с. и 790 Нм. Коробка в обоих случаях — 10-диапазонный гидромеханический «автомат».