АвтоВАЗ пытается заполучить европейскую коробку передач китайского производства

Российский автоконцерн ведет переговоры с тремя поставщиками

АвтоВАЗ все еще занят поисками коробки передач для своих моделей. Замену ставшей недоступной из-за экономических санкций японской Jatco планируют найти в Китае.

В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются три компании. По инсайдерской информации, преимущество имеют гидромеханические автоматические коробки, но не исключено, что выбор падет на «вариатор».

Большая часть китайских компаний выпускает коробки совместно или по лицензии крупных мировых концернов — GM, ZF, BorgWarner, Aisin и других. В АвтоВАЗе надеются заполучить европейский «автомат» китайского производства. До военного вторжения в Украину российский концерн намеревался наладить локальное производство коробки Magna International на заводе в Тольятти. АвтоВАЗ и канадская компания даже успели подписать договор о поставке комплектующих. Но, как говорится, не суждено.

Не исключено, что этот проект россияне реализуют через посредничество Китая. В соответствии с планом, через три года 60% автомобилей концерна должны быть с АКП. По некоторым данным, китайские коробки будут устанавливать на все модели, кроме Niva.