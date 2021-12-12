Chery подготовила классный современный кроссовер

Вероятно, она займет место флагмана

Семейство популярного кроссовера Chery Tiggo 8 включает пять различных модификаций, которые отличаются дизайном, оснащением и силовой установкой. Поэтому каждый покупатель сможет найти версию на свой вкус. В скором времени к ним присоединится еще один вариант с приставкой Pro в названии, который станет самым большим в линейке.

Новинку можно отличить от других представителей семейства по массивной решетке радиатора, новым фарам и агрессивному бамперу. На корме установлены фары, объединенные между собой светодиодной полосой, и прямоугольные патрубки выхлопной системы (также они могут быть сдвоенными круглыми). В длину такой кроссовер достигает 4745 мм, что на 23-45 мм больше, чем у других версий модели. Колесная база не изменилась и равна 2710 мм.

На сайте Министерства промышленности Китая опубликовали только фото экстерьера кроссовера. Салон модели пока не рассекречен. Предположительно, в его оснащение войдет цифровая приборная панель и мультимедийная система с крупным экраном. Конфигурация ожидается трехрядная. То есть в кабине сможет разместиться до семи человек.

Под капотом Chery Tiggo 8 Pro установлен 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. Также будет доступна версия с 2,0-литровым мотором на 254 л.с. Привод может быть как передним, так и полным. Стоимость новинки пока не известно. Не исключено, что она станет самой дорогой в семействе и займет место флагмана.