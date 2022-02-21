DAF начал завершающие испытания развозных грузовиков нового поколения

Компания DAF Trucks готовит к выходу на рынок развозные грузовики нового поколения. Эти машины должны расширить модельный ряд и будут выпускаться параллельно с семейством СF. По единственной официально опубликованной фотографии уже можно судить о внешности, хотя кабина и замаскирована пестрой пленкой. Дизайн явно позаимствован у старших собратьев – новейших тягачей XF, XG и XG+, удостоенных почетного звания International Truck of the Year 2022 («Международный грузовик года 2022»).

Как заявляет производитель, грядущее семейство разработано на одной платформе с уже выпускаемыми титулованными моделями. Кстати, еще до официального запуска в производство в ноябре, на модели XF, XG и XG+ были получены заказы на почти 20 тыс. ед. И это абсолютный рекорд за всю 93-летнюю историю компании.

Технические характеристики развозных автомобилей нового поколения пока держат в секрете. Известно только, что они также зададут новые стандарты в области безопасности, экономичности, экологичности и комфорта для водителя. Ждать осталось совсем недолго – презентация запланирована уже на вторую половину года. По всей видимости, как и модели CF, новое семейство будет предлагаться с различными колесными формулами, длинами рам, двигателями, а также типами кабин. На представленном фото предсерийный грузовик изображен в составе автопоезда – с кузовами быстрой разгрузки типа «мультилифт».