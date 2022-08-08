В Украине замечен уникальный Ford Mustang (фото)

Культовый масл-кар был ввезен уже во время военных действий

Никакие обстрелы и ракетные удары не мешают украинцам двигаться вперед и осуществлять свои мечты. Одно из свидетельств тому — культовый масл-кар Ford Mustang GT Fastback 1969 года, замеченный подписчиком ТопЖир на одной из трасс.

В конце июля его видели на стоянке в столице. На тот момент на «Мустанге» еще были польские номера, а сегодня он уже «украинский» и ездит по нашим дорогам. В США такой пони-кар в хорошем состоянии стоит минимум 100 тысяч долларов.

Автомобиль укомплектован 6,4-литровым мотором V8 мощностью 320 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач. Первую «сотню» легендарный масл-кар разменивает через 7,5 с после старта и разгоняется до 200 км/ч.

В Украине таких уникальных автомобилей, как Ford Mustang GT Fastback 1969 года, меньше десяти. Среди них Ford Mustang Shelby Eleanor и Mach 1. После начала войны практически все они были вывезены в Польшу. В частности, в Варшаве замечен тюнингованный Lamborghini Urus на киевских номерах, принадлежащий миллионеру Александру Слобоженко.