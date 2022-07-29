Ford представил «полицейский» F-150 Lightning

Электрический пикап получил полицейскую ливрею и набор специального оборудования

Ford расширил линейку автомобилей, предназначенных для работы в подразделениях полиции и других силовых структурах США. В нее вошел специальный полицейский пикап F-150 Lightning Pro SSV.

От базовой модели он отличается массивным кенгурятником, люстрой на крыше и «полицейской» ливреей. В салоне улучшенные передние сиденья с усиленными спинками. Их конструкция доработана таким образом, чтобы офицерам, носящим кобуру с пистолетом, было удобнее сидеть. С учетом того, что полицейский автомобиль комплектуется специализированным оборудованием, для удобства его использования пикапу «подкорректировали» переднюю панель.

Также Lightning Pro SSV получил другое ПО, которое используется в коммерческом подразделении Ford Pro. Оно позволит полицейским управлять парком специализированных автомобилей Ford. По данным компании, 65% автомобилей в правоохранительных органах — модели Ford.

Как рассказал менеджер по продажам Ford Pro Нейт Оскарсон, F-150 Lightning Pro может служить мобильным источником энергии для освещения мест аварий на шоссе, а передний багажник обеспечивает дополнительное хранилище объемом более 400 литров. В нем также имеются четыре встроенные розетки и два порта USB.

В базовой версии электропикап Ford F-150 Lightning укомплектован силовой установкой с отдачей 452 л.с. и 1050 Нм. Более мощная модификация предлагает 580 л.с. и те же 1050 Нм крутящего момента.