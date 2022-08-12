Ford представил ретроверсии Bronco и Bronco Sport (видео)

Чтобы отдать дань уважения оригинальному Bronco 1966 года, Ford выпустил специальные версии модели. Эти исполнения получили названия Heritage Edition и Heritage Limited Edition. Тираж – 1966 экземпляров для каждого типа кузова.

Главной особенностью Bronco Heritage Edition является цветовая палитра, которая включает в себя оттенки Robin’s Egg Blue, Peak Blue и Yellowstone Metallic. Они сочетаются с белой крышей, решеткой радиатора и легкосплавными дисками. Среди других особенностей – пластиковые расширители колесных арок, красная надпись Ford, стальной бампер с порошковым напылением и встроенными буксировочными проушинами.

Салон такой ретроверсии внедорожника отделан кожей или прочной тканью (на выбор покупателя), панель приборов окрашена в белый цвет Oxford White, а центральная консоль украшена красными акцентами. Под капотом Bronco Heritage установлен 2,3-лировый мотор EcoBoost мощностью 274 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Дополнительный пакет Sasquatch добавляет высокоэффективную подвеску для бездорожья (HOSS) и 35-дюймовые внедорожные шины Goodyear.

Что касается кроссовера Bronco Sport серии Heritage, то он также получил 17-дюймовые алюминиевые диски, решетку радиатора и крышу, окрашенные в оттенок Oxford Whitе. Салон модели выполнен в тех же текстурах и цветах, что и у внедорожника. В движение его приводит 1,5-литровый двигатель EcoBoost мощностью 181 л.с (258 Нм).

Внедорожник Bronco Sport Heritage Limited Edition комплектуется 29-дюймовыми вездеходными шинами. Его салон отделан высококлассной кожей, которую дополняют акценты оттенка Navy Pier. Комплектуется модель 2,7-литровым двигателем V6 с отдачей 314 л.с. и 542 Нм крутящего момента. Кроссовер этой серии будет поставляться с 2,0-литровым агрегатом на 248 л.с. (373 Нм).

Ford уже принимает заказы на Bronco Sport Heritage и Heritage Limited 2023 года. Внедорожник в варианте Heritage Edition обойдется в 44 305 долларов, а кроссовер – 34 245 долларов. За версию Heritage Limited Edition придется выложить от 44 655 до 66 895 долларов в зависимости от типа кузова.