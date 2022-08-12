В Украине заработали новые правила въезда на оккупированные территории

С сегодняшнего дня, 12 августа 2022 года, вступают в силу новые правила выезда автомобилей на временно оккупированные территории через Запорожскую область.

Теперь в эти регионы можно будет проехать только при наличии заявки, оформленной в электронном виде по обновленной форме. Внести какие-либо изменения (дату выезда, марку или номер машины, список лиц) после сформирования заявки будет нельзя.

Как сообщили в пресс-службе Луганской областной администрации, те заявки, которые были оформлены до 11 августа включительно, остаются актуальными и будут сохранены. В случае возникновения вопросов, можно обратиться по телефонам: (099) 213-88-81, (093) 161-57-03.