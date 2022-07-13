Сильно модернизированный Lexus GX470 ушел с молотка за $24 000

На площадке Cars & Bids продали Lexus GX470 2003 года выпуска с пробегом 192 854 мили (310 368 км). За него отдали 23 750 долларов. Это событие вполне могло бы остаться незамеченным, если бы автомобиль не был уникальным.

Все дело в том, что прежний владелец существенно его переработал, превратив в грозу любого бездорожья. На внедорожник установили 2,5-дюймовые амортизаторы King с тройным байпасом, 3-рычажную заднюю подвеску Califab, передние койловеры King и блокируемый задний дифференциал Truetrac.

Также автомобиль оснастили 17-дюймовыми колесами с бедлоками, обутыми в 35-дюймовые внедорожные шины, широкофюзеляжными передними крыльями McQueen Prototype Design и багажником на крыше. Под капотом установлен 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 235 л.с. В результате доработанный Lexus GX470 может форсировать даже труднопроходимые участки.