Hennessey показала 1817-сильный родстер с ценником в 3 млн долларов

Гиперкар Hennessey Venom F5 обзавелся версией с отрытым верхом. Родстер может развивать скорость более 480 км/ч, что дает ему право претендовать на звание самой быстрой машины без крыши в мире.

Основным отличием родстера от одноименного купе является съемная крыша, вес которой составляет всего 8 килограмм. Она выполнена из углеродного волока и обшита алькантарой. Прикрепить крышу на машину можно за несколько минут с помощью четырех болтов и защелок. Секции верха можно перевозить в сумке, которая идет в комплекте, или на специальном пьедестале.

Еще одной особенностью родстера является крышка моторного отсека, выполненная из закаленного стекла. Вокруг нее есть четыре прорези, через которые отводится тепло от двигателя. Аналогичные вентиляционные отверстия есть в задней части автомобиля. Также Venom F5 получил уникальные кованные колесные диски.

В салоне новинки установлены карбоновые ковшеобразные сиденья, U-образное рулевое колесо и большая прямоугольная цифровая приборная панель. В движение родстер приводит 6,6-литровый битурбированный двигатель LS V8, который выдает 1842 л.с. мощности и 1617 Нм крутящего момента. Такой мотор позволяет автомобилю развивать скорость более 482 км/ч. Стоимость родстера составляет 3 млн долларов. Он выйдет тиражом в 30 экземпляров.