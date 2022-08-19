Сколько сможет проехать электрокар с полностью разряженной батареей – исследование

Журналисты издания What Car провели новое исследование, в рамках которого выяснили, какое расстояние сможет проехать электромобиль после полного разряда батареи.

Они не стали опираться на показания пользователей электрокаров, а провели тестирование самостоятельно. Эксперты взяли десять самым популярных моделей и эксплуатировали их до тех пор, пока индикатор заряда не показал цифру в 0%. После достижения этого показатели они продолжали движение до полной остановки электромобиля. Полученные результаты приятно удивили.

Наибольший запас хода при нулевой зарядке показал BMW i4. Он смог проехать с разряженной батареей 30 км. Также отличные результаты продемонстрировали KIA Niro, Volvo XC40 – по 27 км и Volkswagen ID5 – 24 км. Меньше всего при отсутствии заряда в батарее сможет проехать BMW IX3 – 8 км. Однако даже этого пробега хватит для того, чтобы доехать до ближайшей зарядной станции.