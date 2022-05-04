Хенрик Фискер испытал свой «Океан»

Прототип электрокроссовера Fisker Ocean проходит финальные испытания перед запуском в серию

Старт серийного производство электрического кроссовера Fisker Ocean, запланирован на 17 ноября 2022 года. Выпуск любимого детища Хенрика Фискера наладят на заводе в Граце, Австрия. А пока датско – американский автомобильный дизайнер, предприниматель и основатель Fisker Inc. лично контролирует финальные испытания прототипа и даже опробовал на трассе.

Доказательством тому служит опубликованное компанией видео с испытаний. В нем Хенрик Фискер проверяет динамические характеристики кроссовера и оценивает его управляемость на разных типах покрытия.

Дебютный показ Fisker Ocean состоялся в январе 2020 года на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2020 года в Лас-Вегасе. Первые предсерийные экземпляры кроссовера были готовы в марте 2022 года. Перед запуском в серию протипы электромобиля пройдут обширный цикл испытаний. Он будет включать заезды на закрытых полигонах, стендовые проверки и дорожные тесты. Когда первые товарные кроссоверы окажутся в руках владельцев, не уточняется.