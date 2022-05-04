В Украине предложили возобновить производство внедорожников ЛуАЗ

Украинским защитникам для выполнения боевых задач необходимо не только вооружение и военная техника, а и гражданские транспортные средства. Машины для ВСУ собирают как в Украине, так и за рубежом. Однако полностью закрыть потребность в них не удается, так как на фронте автомобили – это расходный материал.

Поэтому генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко выступил с инициативой о возрождении производства недорогих внедорожников ЛуАЗ. По его словам, техническая документация выпускаемых ранее предприятием транспортных средств сохранилась, так что наладить выпуск можно.

В качестве альтернативы, Назаренко предложил обратиться к зарубежным производителям с просьбой, предоставить оборудование для выпуска старых моделей внедорожников или пикапов с колесной формулой 4х4. Например, Toyota Hilux. Эти автомобили отличаются высокой надежностью и неприхотливостью в обслуживании.

Идея с внедорожниками ЛуАЗ конечно хорошая, но она вряд ли будет реализована. Ведь Луцкий автозавод уже почти двадцать лет не занимается выпуском таких машин. Сейчас с конвейеров предприятия сходят автобусы и троллейбусы. К тому же двигатели, которыми комплектовались машины, давно не делают. Да и для модернизации производства потребуется довольно много времени и внушительные инвестиции, что украинское правительство сейчас себе не может позволить.