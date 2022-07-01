Kia обновила младшего брата Sportage (фото)

Компактный кроссовер Kia Seltos, присоединившийся к линейке компании в 2019 году, подвергли первому обновлению. Накануне официального дебюта, который запланирован на 15 июля, компания опубликовала серию официальных снимков и раскрыла некоторые характеристики модели.

Кроссоверу модернизировали решетку радиатора, сделав ее крупнее и изменив наполнение, обновили фары, добавив иные дневные ходовые огни, и изменили ниши противотуманок. Также автомобилю переработали бампер, дополнив его защитной пластиной. На корме появились новые фонари, которые объединены между собой тонкой светодиодной полосой, и новая задняя дверь.

Также новинке досталась новая цветовая палитра для кузова, которая включает и двухцветные варианты, и 18-дюймовые колесные диски со стильным дизайном. Салон Kia Seltos 2023 выглядит не менее современно. В его оснащение вошел огромный экран, который объединяет в себе 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Аналогичное решение можно увидеть более крупного Sportage и других моделей компании.

На центральной консоли появились новые кнопки управления системой климат-контроля и новый селектор автоматической коробки передач, а на приборной панели – фоновое освещение. Также модели расширили пакет систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Моторная гамма пока официально не раскрыта. По данным инсайдеров, в нее войдут как версии с ДВС, так и гибридные варианты.