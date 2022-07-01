Крупная сеть АЗС сняла лимиты на отпуск топлива

Ситуация с топливом в Украине постепенно налаживается. Очереди на заправочных станциях исчезают, а количество отпускаемого в одни руки горючего увеличивается.

Крупнейшая в Украине сеть АЗС «‎WOG»‎ и вовсе заявила о том, что с сегодняшнего дня, 1 июля 2022 года, снимает все лимиты на отпуск бензина и дизеля. В компании отметили, что нововведение касается только участников программы лояльности PRIDE.

К тому же владельцы вышеупомянутой карты смогут рассчитываться за автогаз наличными и банковскими картами на тех станциях АЗС, где отпуск горючего происходит исключительно по безналичному расчету.