Крохотный электромобиль Toyota теперь доступен всем желающим

До этого модель предлагали только корпоративным клиентам

23 декабря стало значимым в истории субкомпактной модели Toyota C+ Pod. Самый маленький электрокар доступен всем желающим. До этого автомобиль предлагался исключительно корпоративным клиентам и сервисам каршеринга.

Электромобиль получился максимально простым о чем свидетельствует его ценник — 14 420 долларов. У него нет опускного механизма стекол, только небольшие форточки, которые открываются вручную.

Да и сам Toyota C+ Pod назвать полноценным автомобилем нельзя. Он относится к классу тяжелые квадрициклы (L7e). Такие транспортные средства могут перемещаться по дорогам общего пользования, но страховка для них рассчитывается по мотоциклетному тарифу. Кроме того, они подпадают под категорию льготного налогообложения.

В движение самый маленький электромобиль Toyota с габаритными размерами 2490, 1290 и 1550 мм (длина, ширина и высота соответственно), приводит мотор мощностью 13 л.с. Его питает литий-ионная батарея емкостью 9,06 кВтч. Такого аккумулятора достаточно, чтобы обеспечить запас хода в 150 км. Для полного заряда батареи понадобится 5 часов. Еще одна особенность — это работа в качестве источника питания внешних устройств. На электрораздачу субкомпактный электромобиль может работать 10 часов.