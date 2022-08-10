Mazda отчиталась о рекордных продажах кроссовера CX-60

За месяц компания собрала 18 000 предзаказов

Продажи первой премиальной модели Mazda — среднеразмерного кроссовера CX-60 — стартовали в конце июня. На конец июля компания собрала 18 000 заказов, из них 6400 в странах Европы и 11 600 — в Японии.

Mazda CX-60 — первая модель на платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) с классической компоновкой: продольное расположение двигателя и задний привод. Габаритная длина кроссовера — 4740 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1670 мм. Размер колесной базы — 2870 мм.

Базовая версия Mazda CX-60 для Японии оснащена 2,5-литровым атмосферным мотором Skyactiv-G отдачей 188 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Форсированная версия этого двигателя (191 л.с., 261 Нм) используется в плагин-гибриде e-Skyactiv PHEV. В этом случае ДВС дополнен электромотором (175 л.с., 270 Нм) и батареей на 17,8 кВтч. Совокупная отдача системы — 323 л.с. и 500 Нм. Запас хода на электротяге — 63 км.

Также доступны дизельная версия с мотором Skyactiv-D мощностью 231 л.с. (500 Нм) и «мягкий» гибрид e-Skyactiv D. В последнем случае Skyactiv-D дополнен 48-вольтовым стартер-генератор M Hybrid Boost и аккумулятором на 0,33 кВтч. Совокупная отдача агрегатов — 254 л.с. и 550 Нм.

Коробка во всех случаях — восьмидиапазонная автоматическая с «мокрым» многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора.

На японском рынке премиальный кроссовер Mazda CX-60 предлагают по цене от 22 160 до 46 400 долларов в зависимости от модификации.