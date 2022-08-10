В Донецкой области вводится особый режим движения транспорта

С 11 августа в Донецкой области будет действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Этот режим установлен на период военного положения.

Нововведение предусматривает:

запрет на безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);

запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, который перевозит алкогольные напитки и веществ на спиртовой основе с целью их реализации (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

«Соответствующий Приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица генерал-полковник Александр Сырский. Этот шаг направлен на усиление наших оборонных возможностей», – написал в своем Telegram-канале глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.