Nissan Altima пережил плановое обновление — первые подробности
Nissan представил обновленный седан Altima, старт продаж которого запланирован на осень 2022 года. От актуальной модели доработанная версия отличается дизайном передней части кузова, колесными дисками и кузовной палитрой.
Nissan Altima досталась переработанная версия фирменной решетки радиатора V-motion с новым логотипом бренда. Уже «в базе» седан укомплектован LED-фарами, которые ранее были положены только топовым версиям. Дополняют образ новые колесные диски диаметром от 17 до 19 дюймов на выбор. Кузовная палитра дополнена двумя новыми оттенками — Grey Sky Pearl и Garnett Pearl Metallic.
Пока в Nissan ограничились публикацией снимков спортивной версии Altima SR. Такому седану досталась особая радиаторная решетка, глянцево-черный декор и 15-спицевые колесные диски диаметром 19 дюймов.
В салоне — иная отделка приборной панели и новый текстиль с двухцветной декоративной строчкой в SR-версии. Базовая комплектация SV сохранила прежнюю 8,0-дюймовую мультимедийную систему. Тогда как SL и SR достался новый комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с более четкой графикой и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Фирменный комплекс систем активной безопасности и помощи водителю ProPilot Assist по-прежнему входит в стандартную комплектацию SL и доступен за доплату для моделей SR и SV. Две последние стандартно оборудованы системами автоматического переключения дальнего света на ближний, мониторинга «слепых зон», экстренного торможения, предупреждение о перекрестном движении сзади и предупреждение о выходе из полосы движения.
Моторной линейки седана обновления не коснулись. Стандартным остался 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 л.с. Такой агрегат устанавливается, как на передне- так и на полноприводные модификации.
Спортивная SR-версия комплектуется 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем VC-Turbo с переменной степенью сжатия. Его отдача — 248 л.с. Привод — передний. Оба мотора работают в паре с бесступенчатой автоматической коробкой передач (CVT).
Стоимость Nissan Altima 2023 года пока не озвучена. В США ценник актуальной модели варьируется от 25 925 до 35 625 долларов в зависимости от версии. Ожидается, что обновленный седан будет не на много дороже.