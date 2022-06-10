Nissan Altima пережил плановое обновление — первые подробности

В США продажи седана 2023 модельного года стартуют этой осенью

Nissan представил обновленный седан Altima, старт продаж которого запланирован на осень 2022 года. От актуальной модели доработанная версия отличается дизайном передней части кузова, колесными дисками и кузовной палитрой.

Nissan Altima досталась переработанная версия фирменной решетки радиатора V-motion с новым логотипом бренда. Уже «в базе» седан укомплектован LED-фарами, которые ранее были положены только топовым версиям. Дополняют образ новые колесные диски диаметром от 17 до 19 дюймов на выбор. Кузовная палитра дополнена двумя новыми оттенками — Grey Sky Pearl и Garnett Pearl Metallic.

Пока в Nissan ограничились публикацией снимков спортивной версии Altima SR. Такому седану досталась особая радиаторная решетка, глянцево-черный декор и 15-спицевые колесные диски диаметром 19 дюймов.

В салоне — иная отделка приборной панели и новый текстиль с двухцветной декоративной строчкой в SR-версии. Базовая комплектация SV сохранила прежнюю 8,0-дюймовую мультимедийную систему. Тогда как SL и SR достался новый комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с более четкой графикой и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Фирменный комплекс систем активной безопасности и помощи водителю ProPilot Assist по-прежнему входит в стандартную комплектацию SL и доступен за доплату для моделей SR и SV. Две последние стандартно оборудованы системами автоматического переключения дальнего света на ближний, мониторинга «слепых зон», экстренного торможения, предупреждение о перекрестном движении сзади и предупреждение о выходе из полосы движения.

Моторной линейки седана обновления не коснулись. Стандартным остался 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 л.с. Такой агрегат устанавливается, как на передне- так и на полноприводные модификации.

Спортивная SR-версия комплектуется 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем VC-Turbo с переменной степенью сжатия. Его отдача — 248 л.с. Привод — передний. Оба мотора работают в паре с бесступенчатой автоматической коробкой передач (CVT).

Стоимость Nissan Altima 2023 года пока не озвучена. В США ценник актуальной модели варьируется от 25 925 до 35 625 долларов в зависимости от версии. Ожидается, что обновленный седан будет не на много дороже.