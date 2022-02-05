В Nissan рассказали от кого зависит запах нового автомобиля

Над выбором «правильного аромата» работает целая команда профессионалов

В техническом центре Nissan в Яцуги, Япония, работает человек, которого называют «Нос Nissan». Зовут его Рюноскэ Ино и именно он устанавливает стандарты запаха для всех моделей марки. Конечно, в компании работает целая команда экспертов запахов. Более того, на каждом рынке она своя. В Европе за него отвечает Питер Карл Истланд, в Северной Америке — Тори Карл, но главный «нюхач» Ниссан — Ино.

Работа непростая, поскольку мужчине приходится проверять каждую отдельную часть автомобиля. Обычно водитель и пассажиры чувствуют запах тех элементов салона, которые находятся в непосредственной близости к ним. Поэтому Ино тщательно обнюхивает каждое сиденье, оплетку рулевого колеса, дверные карты, приборную панель, перчаточный ящик и даже напольные коврики.

Поскольку запах автомобиля напрямую зависит от погодных условий, проверка проходит в закрытой лаборатории со специальным осветительным оборудованием. С помощью последнего имитируется природная среда. Задача Ино — определить соответствие запахов клеев, красок и отделочных материалов критериям, которые позволяют клиентам чувствоваться себя в автомобиле комфортно.

Поскольку нос человека уже через несколько минут привыкает к запаху, чтобы удерживать его в «рабочем состоянии», Ино нюхает область локтя. По словам мужчины, этому его научил «уважаемый кофевар». Более того, ради своей любимой работы мужчине пришлось отказаться от использования моющих средств и накануне рабочего дня не есть «сильно пахнущих блюд».