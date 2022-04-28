Новый Mercedes AMG C 43 — электрифицированный мотор и полный привод

На рынке спортивные седан и универсал ожидаются до конца 2022 года

Спортивное подразделение Mercedes-Benz представило седан и универсал Mercedes AMG C 43 2023 модельного года. Автомобили укомплектовали новым 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 402 л.с. Он пришел на смену прежнему 3,0-литровому Twin-Turbo V6 отдачей 385 л.с.

В новом моторе частично применены технологии F1. В частности, агрегат использует турбокомпрессор со вспомогательным электродвигателем, который обеспечивает быстрое раскручивание и уменьшает турбозадержку. Самому же мотору помогает 48-вольтовая гибридная система, способная кратковременно выдавать 13 л.с. В стандартную комплектацию входит девятиступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод, система управления задними колесами и адаптивные амортизаторы.

Салон Mercedes AMG C 43 напоминает новый Mercedes-Benz С300. В отделке использована искусственная кожа с контрастной строчкой и карбон. Рулевое колесо на нижней спице обтянуто кожей и замшей.

Седан и универсал укомплектованы 11,9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовой цифровой дисплей. Система работает с новейшим программным интерфейсом MBUX с поддержкой голосовых команд, Apple CarPlay и Android Auto. Плюс к этому мультимедийная система седана и универсала отличается специфическими пунктами меню и встроенным рекордером AMG Track Pace, который запоминает и анализирует более 80 параметров во время заезда по треку.

За доплату автомобили укомплектуют сиденьями Performance с подогревом и вентиляций, подогревом рулевого колеса, панорамным люком, четырехзонным климат-контролем и установят оконные стекла с повышенной шумоизоляцией. Также в списке опций стереосистема Burmester, беспроводная зарядная панель для смартфона и проекционный дисплей.

Стоимость новых седана и универсала Mercedes AMG C 43, пока не озвучена. На рынке новинки появятся до конца 2022 года.