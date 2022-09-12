Раскрыта дата премьеры нового кроссовера BMW XM

В Германии ценник спортивной новинки будет стартовать от 180 тысяч евро

Спортивное подразделение BMW готовит премьеру первой за многие года самостоятельной модели — кроссовера BMW XM. Официально дата презентации серийной модели пока не объявлена. По информации одного из читателей BMW Blog, кроссовер покажут 27 сентября.

Патентные изображения товарной версии BMW XM появились в сети в конце августа. Как оказалось, серийный автомобиль практически не отличается от одноименного концепта, представленного осенью прошлого года. Из отличий — несколько скромнее оформленная передняя панель, двери с традиционными ручками и не такой агрессивный передний бампер. В нижнем воздухозаборнике расположился радарный датчик, обеспечивающий работу систем безопасности и помощи водителю.

На корме сохранились сложенные друг на друга сдвоенные патрубки выхлопной системы. Задние фонари выглядят не такими острыми, крыша в задней части шире, а люк приобрел форму более типичную для кроссоверов. Фотографий салона нет. По инсайдерской информации интерьер нового флагмана имитирует дизайн BMW X5 M Competition с небольшими изменениями и некоторыми оригинальными элементами.

Ожидается, что в длину BMW XM будет «на сантиметр или два» короче трехрядного X7, достигающего 5,15 метра. Также новинке обещают титул тяжелейшего автомобиля BMW. Точные цифры пока не названы.

На рынке новый флагманский кроссовер предложат в двух плагин-гибридных модификациях: мощностью 650 и 750 л.с. Меньший укомплектован новым бензиновым 4,4-литровым двигателем S68 V8 TwinTurbo, недавно дебютировавшим на BMW 760i и X7 M60i. Отдача агрегата — около 490 л.с. Остальные 160 л.с. генерирует электродвигатель. Коробка передач — новая восьмиступенчатая ZF со встроенным электродвигателем.

Также BMW XM досталась 48-вольтовая система стабилизации поперечной устойчивости, которая может передавать до 1100 Нм крутящего момента на каждое отдельное колесо. В подвеске — стальные пружины, специально настроенные для комфортной езды. Рулевая рейка взята у Х5 М, но перенастроена и оснащена новыми втулками. Колесные диски — диаметром от 21 до 23 дюймов, «обуты» в высокопроизводительные шины Pirelli P Zero.

По некоторым данным, топовая 750-сильная версия BMW XM будет называться Label. В Германии за новый спортивный кроссовер придется выложить не менее 180 тысяч евро.