Преемника Audi R8 построят на платформе Porsche

Audi намерена заменить актуальный R8 с безнаддувным V10 полностью электрической моделью. Новинка появится в 2025 году. Она получит другое название, но внешне останется узнаваемым.

Это не первая попытка компании перевести двухдверное купе на электротягу. В 2015 году она представила R8 e‑tron, но уже через полтора года свернула его производство из-за отсутствие спроса. Предположительно, провал данной модели на рынке связан с ее невероятной стоимостью в 1 млн евро. Однако спустя семь лет Audi вновь вернулась к этому вопросу и теперь она настроена решительно.

Как утверждает издание Autocar, в качестве основы для новинки послужит платформа Porsche. Речь идет об архитектуре SSP Sport, на которой будут базироваться Taycan и E-Tron GT следующего поколения. Также модели достанется мощная силовая установка. Ожидается, что ее отдача будет не менее 650 л.с.