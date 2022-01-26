Салон преемника Renault Kadjar показали на живых фото

Кабину оформят в стилистике электрического Megane E-Tech

Осталось буквально несколько недель до того, как компания Renault представит свой новый кроссовер под названием Austral. Несмотря на это, производитель продолжает активную тизерную кампанию. На этот раз показали салон перспективной модели.

Судя по изображению, кроссовер получит цифровую приборную панель и мультимедийную систему с крупным экраном, который имеет портретную ориентацию. Дисплеи визуально объединены между собой, создавая L-образный водительский интерфейс, общий размер которого составляет 24,3 дюйма. Аналогичное решение реализовано в новом Megane E-Tech Electric.

Мультимедийная система работает под управлением Google Automotive Services, поддерживая Android Auto и Apple CarPlay, а также Google Maps и Google Search. Автопроизводитель утверждает, что 90% всех функций можно включить в один-два клика. Поэтому количество физических кнопок сведено к минимуму. Кроме того, антибликовое покрытие устраняет необходимость в козырьке.

Также стоит отметить наличие прямоугольного рулевого колеса, тонких вентиляционных отверстий и ярких акцентов красного цвета. Все эти детали делают интерьер современным. Известно, что кабина рассчитана на пять человек и имеет множество отсеков для хранения мелочей, общий объем которых составляет более 30 литров. К ним относятся выдвижной подлокотник и два отделения для хранения в центральной консоли. Презентовать Renault Austral планируют весной этого года, а на рынок она выйдет в конце 2022 или начале 2023-го.