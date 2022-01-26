Почти 1000 нарушений за день: МВД поделилось первыми результатами работы автомобилей-фантомов

На данный момент контроль скорости проводит 4 автомобиля-фантома

Вчера, 25 декабря 2022 года, на дороги Киева выехали первые автомобили-фантомы. Их основная задача – скрытая фиксация превышения скоростного режима. У этих «призрачных патрулей» нет никаких опознавательных знаков, поэтому они не выделяются из общего потока машин. Это позволяет беспрепятственно искать нарушителей.

По данным главы МВД Антона Геращенко, за первый день работы фантомных патрулей было составлено 990 постановлений о превышении скорости. И это при том, что на дорогах работает всего четыре автомобиля. К концу текущего года их число увеличится до 30 единиц, а в 2023-ем автопарк полиции пополнится еще 50 «фантомами». Чиновник подчеркнул, что основная задача таких машин не пополнение бюджета страны, а обеспечение безопасности на дорогах.

Напомним, что автомобили-фантомы оснащены камерами и радарами, которые позволяют фиксировать скорость движения транспортных средств как в попутном, так и во встречном направлении. Установленное в них оборудование позволяет фиксировать одновременно до 50 объектов. Это происходит в автоматическом режиме. На основании полученных данных формируются так называемые «письма счастья», которые затем отправляются владельцу автомобиля. То есть система работает так же, как и камерами.