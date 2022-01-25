У Ford Bronco появилась экстремальная 400-сильная версия

От обычного внедорожника он отличается перенастроенной подвеской, увеличенным клиренсом и мощным мотором

Ford представил еще одну версию внедорожника Bronco, которая отличается от базовой не только приставкой Raptor в названии, но и рядом особенностей. Экстремальной версии автомобиля перенастроили подвеску и добавили специальный режим Baja Mode. Он позволяет Бронко принимать участие в гонках по песчаным дюнам. С этой же целью внедорожнику увеличили клиренс до 33 см.

Внешне Ford Bronco Raptor отличается массивной радиаторной решеткой с крупной надписью FORD по центру. Подобное решение нам уже доводилось видеть у пикапа F-150 Raptor. Дополняют внедорожный образ защита кузов и днища, и 17-дюймовые колесные диски с зубастыми грязевыми шинами.

В движение особый внедорожник приводит 3,0-литровый двигатель. Его мощность в Ford озвучивать не стали, оставив это интригой. При этом единственным намеком на мощность стала цифра 400 л.с. В пару мотору предусмотрена десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — полный.

Салон укомплектовали 12-дюймовым мультимедийным комплексом и аудиосистемой с 10 динамиками. Не обошлось и без спортивных сидений.

Заказать новый Ford Bronco Raptor американские клиенты марки смогут в марте 2022 года. Базовую версию оценили в 68 500 долларов.