На АвтоВАЗе продлили простой до конца мая

Российский автоконцерн никак не может возобновить сборку автомобилей

Проблемы на российском АвтоВАЗе начались еще в начале марта, практически через несколько дней после внесения концерна в санкционный список Европейского Союза. Уже в марте из-за проблем с поставками комплектующих из Европы и других стран, присоединившихся к экономическим санкциям против России, конвейеры заводов в Тольятти и Ижевске останавливались несколько раз.

В апреле работников отправили во внеплановый корпоративный отпуск, а май начался затяжными выходными. Изначально, возобновить производство планировали 13 мая, но как стало известно сборочный конвейер будет стоять до конца месяца. Исключением может стать только Lada Niva Travel, сборку которой планируют запустить в Тольятти на следующей неделе.

Как стало известно, АвтоВАЗ все же приступил к работе после майских каникул, но из простоя вывели только часть сотрудников. Они занимаются выпуском запчастей и хозяйственными работами. Остальные отдыхают. На следующей неделе они поменяются местами.

Завод в Ижевске приступил к работе 11 мая. Сотрудники заняты подготовкой к отгрузке автомобилей Largus, XRay, Renault Logan и Sandero, собранных к конце апреля. Рабочий график будет зависеть от поставки комплектующих, но где их взять на АвтоВАЗе пока не знают.