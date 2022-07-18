Таким будет самый маленький Jeep — шпионские фото кроссовера

Сроки выхода модели на рынок пока не объявлены

О том, что альянс Stellantis готовит компактный электрический кроссовер Jeep стало известно весной этого года. Первый серийный электромобиль марки анонсировали во время презентации стратегии Dare Forward 2030. Именно ему отведена ключевая роль в развитии бренда на ближайшие десять лет.

С момента анонса никаких официальных данных об электромобиле известно не было. Но благодаря фотошпионам стало выяснилось, что разработка модели продолжается. Более того, появилась возможность увидеть каким будет первый серийный электрокроссовер Jeep.

Известно, что в основу модели ляжет архитектура STLA Small, которая до слияния PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles именовалась CMP. В дальнейшем эта платформа достанется новым компактным моделям Peugeot, Citroen и Opel. На данный момент она уже используется в электрокроссоверах Peugeot e-2008 и Opel Mokka-e. Предположительно, новый кроссовер Jeep разделит с ними с единственный электромотор на 136 л.с. и батарею емкостью 50 киловатт-часов. Не исключено и появление топливных версий модели.

В кроссоверной линейке марки безымянный электромобиль займет ступень ниже Renegade. Его габаритная длина составит 4,1-4,15 метра. Таким образом он будет меньше «старшего брата». Габаритная длина Jeep Renegade — 4255 мм при колесной базе 2570 мм. В его основе лежит платформа Small Wide 4×4.

По предварительным данным, серийное производство первого электрокроссовера Jeep наладят на заводе в польском городе Тыхы. Первые товарные образцы новинки ожидаются до конца 2022 года.