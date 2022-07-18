«БелДжи» ищет поставщика комплектующих для автомобилей Geely

Чем может помочь белорусам переживающий кризис российский автопром, остается загадкой

Белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи», занимающееся крупноузловой сборкой автомобилей Geely, ищет поставщика комплектующих в России. Как сообщается, с этой целью 14 июля белорусы посетили мероприятие в технопарке «Жигулевская долина». Там собрались представители компаний-производителей автокомпонентов из Самарской области, в том числе климатических систем и инжиниринга.

Отдельно подчеркивается присутствие на встрече представителей НАМИ, того самого, который теперь владеет долей Renault Group в «АвтоВАЗе». Интересно, что сам «АвтоВАЗ» искал поставщиков комплектующих в Азии. По всей вероятности, безуспешно.

По неофициальным данным, «БелДжи» намерен расширить присутствие в России, Беларуси и Казахстане. В частности, визит в Самарскую область связывают с решением одного из тольяттинских дилеров, ранее продававшем автомобили одной из европейских марок, переформатироваться на Geely. Удастся ли белорусам занять пустующую нишу, покажет время.