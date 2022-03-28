Tesla тратит на разработки в три раза больше других компаний — 2984 доллара

При этом расходы на рекламу нулевые

Tesla тратит на исследования и разработки больше, чем любой другой автопроизводитель. В 2020 году в перерасчете на один произведенный автомобиль компания потратила $2984. Например, затраты Ford в том же году составили $1186 долларов, Toyota — $1063, GM — $878, Chrysler — $784. В среднем по отрасли этот показатель составляет $1000.

Такие большие затраты на исследования и разработки позволяют Tesla сохранять лидерство с области технологий электромобилей. Компания Илона Маска славится своими амбиционными производственными целями. В то время как большинство автопроизводителей в первую очередь сосредотачиваются на маркетинге себя как бренда, Tesla сосредоточена на том, чтобы сделать каждый автомобиль частью инновационной инженерной мысли. Электромобили марки являются самыми продаваемыми «батарейными» легковыми автомобилями в мире.

При этом Tesla не тратит ни одного доллара на рекламу. В бюджете компании попросту нет такого пункта, тогда как средний показатель по отрасли составляет $458. Например, Ford и Toyota тратят на рекламу по $468 и $454 на каждый выпущенный автомобиль, а GM и Chrysler — по $394 и $664 соответственно.

Несмотря на то, что расходы Tesla на рекламу нулевые, технически она является маркетинговым магнитом. Компания доминирует в прессе и социальных сетях, а главный ее «рекламщик» — Илон Маск. Фактически, из его твиттера потенциальные клиенты и фанаты бренда узнают все новости о разработках и новинках Tesla.