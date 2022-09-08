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Tata делает ставку на супербюджетные электромобили
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FAW показал три новых электромобиля
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Морские пехотинцы пересядут на новейшие бронемашины (видео)
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Сумской погранотряд получил 12 автомобилей от благотворительных организаций
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Новый Nissan X-Trail добрался до Европы
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Обзор электромобиля со скромным названием «Чемпион мира»
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На продажу выставлен прототип «автомобиля для бедных» от General Motors
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В заброшенном гараже нашли редкий Ford Mustang (фото)
Кроки до перемоги
Морские пехотинцы пересядут на новейшие бронемашины (видео)
Событие
На оборонной выставке MSPO 2022 в Польше показали новейшие Tatra и подбитую российскую бронетехнику
Новости
Скоростной заезд на Tesla Model X едва не закончился трагедией (видео)
Событие
Продажи Renault в Украине возросли на 92%
Туризм
На Сaravan Salon 2022 презентовали MAN TGE с уникальной надстройкой
Событие
DAF Трак Центр Киев возобновляет работу
Детский транспорт
Для прогулок и не только: топ практичных колясок которые можно купить в Украине
Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
Событие
В Украине изготовили самый патриотический прицеп для трактора
Событие
Аграрии Киевской области получили мощный автопоезд-зерновоз
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Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
Безопасность
На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Рус Укр
Автоцентр Новости Tata делает ставку на супербюджетные электромобили

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    Tata делает ставку на супербюджетные электромобили
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