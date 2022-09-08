Tata делает ставку на супербюджетные электромобили

В течении пяти лет компания обещает 10 новых электрических моделей

Крупнейшая индийская автомобилестроительная компания Tata Motors Ltd., в ходящая в состав Tata Group, поделилась планами по электрификации модельной линейки. Уже в следующем году обещаны бюджетные новинки, дешевле актуального кроссовера Nexor EV с минимальным ценником 7500 долларов.

Также компания выпускает компактный автомобиль Tigor EV. Оба электромобиля — производные аналогичных топливных моделей. Несмотря на скромную линейку Tata занимает 88% электромобильного рынка Индии, а в ближайшие 12-18 месяцев планирует ее увеличить.

Сделать это рассчитывают за счет супербюджетных моделей. Первую обещают показать еще до конца этого года. Предположительно, речь идет об электрической версии миниатюрного кроссовера Punch. В 2024 году выйдет среднеразмерный электрокроссовер Curvv, а годом позже — линейка электромобилей третьего поколения на основе концепта Avinya.

В целом, в течение следующих пяти лет компания обещает выпускать по два новых электромобиля. Они будут построены на оптимизированной для электромобилей модернизированной платформе. Как сообщается, такая архитектура может использоваться, как для полностью электрических, так и «топливных» автомобилей.