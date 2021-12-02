Новый Toyota LC 300 подготовили к еще более суровому бездорожью

Автомобилю увеличили дорожный просвет и расширили колею

Исландская компания Arctic Trucks доработала внедорожник Toyota Land Cruiser 300, превратив его в настоящий вездеход. Проект получил название Arctic Trucks LC300 AT35 и будет предлагаться в странах Ближнего Востока. Позже подобного рода модернизации смогут заказать владельцы внедорожников и из других стран.

Доработать можно LC300 в любой комплектации. Тюнеры оснащают автомобиль проставками пружин и амортизаторов, а также усиленными кронштейнами (касается только задних амортизаторов). К тому же на внедорожник устанавливают расширители колесных арок и бамперы, увеличивающие углы въезда и съезда до 37 и 30 градусов соответственно.

Ездит Arctic Trucks LC300 AT35 на 17-дюймовых колесах, обутых в шины диаметром 35 дюймов. Диски установлены из стального сплава. В результате всех этих модификаций у внедорожника колея увеличилась на 320 мм до 1840 мм, а дорожный просвет вырос с 230 до 270 мм. Также автомобилю провели антикоррозийную обработку швов кузова и днища.

Дополнительно к автомобилю предлагают приобрести шноркель и усиленную лебедку. Стоимость доработок пока не разглашается. Впрочем, как и то, когда подобные модернизации можно будет заказать.