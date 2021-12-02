На каких автомобилях ездят самые проблемные водители

Больше всего удивил результат владельцев электромобилей

Британское издание ScrapComparison провело довольно нестандартное исследование. В его рамках специалисты изучили не модели автомобилей, а их владельцев. Это потребовалось для того, чтобы выяснить, собственники каких машин имеют наиболее неустойчивую психику.

В эксперименте приняли участие около 2000 человек. Изначально респонденты назвали марки, модели, цвет и номерной знак своих автомобилей, а затем прошли тест на психопатию. Полученные результаты оценили по 36-бальной шкале. Если респондент набрал более 27 баллов, то специалисты указывали, что он психопат.

После выставления баллов эксперты вывели средний для каждой автомобильной марки, владельцы которых участвовали в опросе. Худший показатель продемонстрировали собственники машин BMW. Их средний бал составил 12,1, что говорит о склонности к психическим расстройствам и высокой степени агрессии. На втором месте оказались водители Audi с результатом 11,7 балла.

Третий результат – у владельцев машин Fiat (7 баллов). Самыми адекватными признаны автомобилисты Skoda, Kia и Seat. Если рассматривать ситуацию с точки зрения не марок, а силовой установки, то здесь психически неадекватными являются владельцы электрокаров, которые набрали 16 баллов из 36. Результат пользователей гибридных машин составил 10 баллов, а машин с ДВС – 5,2.