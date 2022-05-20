Новый владелец кипрской торговой компании SNEL ENERGY LTD

Александрос Александру, гражданин Кипра (Европа), стал новым владельцем кипрской торговой компании SNEL ENERGY LTD, которая косвенно владеет и управляет сетью с более чем 100 АЗС и 6 нефтебаз в Украине. Покупка состоялась 29 марта 2022 года, несмотря на сложные для Украины времена.

Свою карьеру Александр начал в 2006 году как руководитель активов в Primetel – поставщиком услуг Интернет-ТВ-телефонии на Кипре. С 2007 по 2012 год он занимал должность старшего международного банковского советника в Hellenic Bank. Впоследствии Александр присоединился к команде юридической фирмы Michael Kyprianou & Co. LLC, где он участвовал в развитии бизнеса фирмы. С 2015 года занимается инвестициями в недвижимость на Кипре и Германии, а с апреля 2021 занимается торговой деятельностью в нефтегазовой сфере.

Александр продолжает поддерживать команду работников группы украинских компаний и уверен в огромном потенциале компании, который обязательно реализуется после возвращения Украины в мирную жизнь.

В настоящее время группа продолжает выплачивать заработную плату 214 сотрудникам и, таким образом, поддерживает своих сотрудников и их семьи, чтобы у них были средства в эти трудные времена.

Александр знает, что Правительство Украины решило передать активы его группы в управление НАК «Нафтогаз». Он считает, что этот факт является следствием недоразумения, поскольку у него нет никакой связи с российскими властями. Он уже предпринял определенные шаги для решения данной ситуации и подал свои обращения в Посольство Украины в Республике Кипр, а также в Министерство иностранных дел Республики Кипр.