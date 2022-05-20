Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине обеспечит продовольственными наборами 1000 украинских семей из освобожденных от оккупации поселков на сумму около 1 миллиона гривен

Официальный дистрибьютор автомобилей ТМ «Mitsubishi» в Украине ООО «ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА» вместе с благотворительной инициативой «Паляница» (БУ “ЛИТЕРАРУМ КУПИДУС”) поможет продуктовыми наборами 1000 украинских семей из населенных пунктов, которые были в оккупации.

Начиная с 15 мая по 30 июня 2022 года включительно, 250 гривен по каждому заказу на сервисное обслуживание автомобиля ТМ «Mitsubishi» с использованием оригинальных запчастей Mitsubishi** в официальной дилерской сети Mitsubishi Motors в Украине будет направлено на помощь пострадавшим от войны. Таким образом, в рамках этого благотворительного проекта компания «ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА» пожертвует около 50% прибыли (как ожидается) от направления послепродажного обслуживания, и это позволит собрать до 2 миллионов* гривен помощи за период действия указанного проекта (май-июнь 2022 г.)

«Мы продолжаем помогать пострадавшим украинцам, и в этот раз сосредоточили свое внимание на обеспечении питанием, которого крайне не хватает в деоккупированных населенных пунктах. В первый месяц благотворительного проекта (в мае) решили помочь 1000 семьям из небольших населенных пунктов, которые недавно были освобождены из-под оккупации войск России и где сейчас одной из острейших проблем является отсутствие и недостаточное количество продуктов, – прокомментировал Генеральный директор официального дистрибьютора. Mitsubishi Motors в Украине г-н Йошито Ишида. – Вместе с благотворительной инициативой «Паляница» мы уже приступили к закупке крупных продуктовых наборов. Один такой набор рассчитан на обеспечение семьи из 4 человек питанием на 5 дней».

Наполнение набора продумывали специалисты благотворительной инициативы «Паляница», исходя из физиологических потребностей человека в ежедневном питании, и включая самые необходимые и полезные продукты общей питательной ценностью в 23000 калорий. В случае наличия у семьи запаса продуктов типа картофеля и хлеба, продуктового набора может хватить на неделю.

«Также хочу отметить, что в июне компания решит дальнейшие шаги и направления для помощи в рамках указанного благотворительного проекта, анализируя ситуацию в стране, – добавил господин Йошито Ишида, Генеральный директор официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в Украине. – Мы также продолжаем поддерживать наших сотрудников и стремимся быть максимально полезными для общества».

Держимся вместе!

Слава Украине!

* Имеется в виду, что по результатам указанного благотворительного проекта, период действия которого 15.05.2022 г. – 30.06.2022 г., ожидаемая общая сумма, собранная от заказов на сервисное обслуживание автомобилей ТМ «Mitsubishi» с использованием оригинальных запчастей Mitsubishi (сумма которых равно или более 250 грн с НДС), клиентов, которые обратятся в Дилерские центры Mitsubishi Motors в Украине (функционирующие в условиях военного положения, перечень которых см. по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgVMvEIZx3GLcShZI_qAX7Tw9cIRRB /edit#gid=983064995) в течение указанного периода составит ориентировочно 1 (один) миллион гривен (что будет направлено на приобретение продуктовых наборов для 1000 украинских семей из освобожденных населенных пунктов, которые были в оккупации) за первый месяц (май) действия благотворительного проекта, и ориентировочно 2 (два ) миллионы гривен за весь период действия благотворительного проекта, что составит почти 50% прогнозируемой прибыли от направления послепродажного обслуживания Дистрибьютора – ООО «ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА».

** Имеется в виду любое платное сервисное обслуживание или ремонт автомобиля ТМ Mitsubishi , во время которого будут использованы оригинальные запчасти ТМ Mitsubishi на сумму, равную или более 250 грн., включая НДС 20%.

Официальный дистрибьютор автомобилей ТМ Mitsubishi в Украине – ООО ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА, mitsubishi-motors.com.ua.