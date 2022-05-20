В РФ намерены национализировать завод Nissan

Несколько дней назад стало известно, что правительство россии национализировало заводы Renault Group. Теперь страна-агрессор нацелились на предприятие компании Nissan.

Завод в Санкт-Петербурге простаивает уже около двух месяцев и, как заявило руководство компании, откроется не ранее марта 2023 года. Однако эта ситуация не устраивает власти РФ. Как сказал министр промышленности и торговли россии Денис Мансуров, если в Nissan не изменят свое решение, то предприятия передадут на баланс государства.

По данным издания «Деловой Петербург», в ближайшее время состоится заседание, на котором и решат судьбу активов компании. Вероятно, их передадут новому владельцу, а именно властям Санкт-Петербурга.