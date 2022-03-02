Новости Оккупантов в Украине будут встречать не только пулями, а и «милыми» билбордами

«Укравтодор» запустил новую инициативу, которая поможет деморализовать российских оккупантов. Ведомство предложило размещать на билбордах информацию о том, что их ждет в Украине.

К информационной войне могут присоединится все желающие. Лозунги на рекламоносителях могут быть совершенно разными, но все они должны показать вражеским солдатам их будущее. «Укравтодор» разработал один из вариантов макетов и предлагает воспользоваться им владельцам рекламных конструкций, предпринимателей и небезразличных граждан.

Впрочем, украинские активисты уже начали активную информационную кампанию. Многие используемые фразы стали своеобразными лозунгами этого противостояния украинцев российским агрессорам.