Определены самые надежные б/у автомобили – лидер неожиданный

Одним из самых важных факторов при выборе автомобиля является его надежность. Ведь именно от этого зависит, насколько часто вы будете посещать сервисный центр. Для того, чтобы помочь автомобилистам сделать выбор в пользу той или иной модели, различные аналитические агентства регулярно публикуют рейтинги.

В этот раз свежим рейтингом надежности поделилась британская компания Warrantywise. Она исследовала рынок подержанных автомобилей возрастом до 10 лет и назвала те модели, которые доставляют меньше всего хлопот своим владельцам. В рамках этого исследования эксперты изучили около 131 тысячи заявок в сервисные центры за 2021-2022 года.

Как выяснилось, меньше всего ломаются компактные городские автомобили. К такому выводу эксперты пришли просмотрев заявки на ремонт и проанализировав стоимость работ. По их мнению, это обусловлено отсутствием в таких моделях большого количества электроники и прочих сложных систем. Они назвали десятку лидеров в данной категории. Большую часть позиций занимают модели японских марок.

Так, в ТОП-10 самых надежных автомобилей в возрасте до 10 лет вошли: